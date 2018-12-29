Лавина обрушилась на поселок: двое погибших

На поселок Многовершинный в Николаевском районе Хабаровского края РФ утром в субботу, 29 декабря, сошла лавина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным МЧС, после схода лавины под снегом оказались 10 человек, семерых из них нашли живыми, одного - погибшим.

Пострадавшие при сходе лавины доставлены в участковую больницу.

"Их привезли, врачи ведут осмотр", - сообщили в больнице.

Ранее в Альпах спасли двенадцатилетнего мальчика, который 40 минут пробыл под снегом сошедшей горной лавины.

Также сообщалось, что в Гималаях лавина накрыла лагерь с альпинистами, погибли 9 человек.

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Источник: korrespondent.net