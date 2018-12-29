На вывод войск США из Сирии уйдут месяцы - СМИ

Полный вывод американских войск из Сирии займет несколько месяцев. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на источник из числа официальных лиц.

Отмечается, что сразу после объявления о выводе войск, сделанном президентом США Дональдом Трампом, было заявлено, что войска могут быть выведены в течение 30 дней.

"Однако источники из числа официальных лиц сообщили АВС News на текущей неделе, что по мере разработки планов вывода стало ясно, что темпы вывода могут быть медленнее, вывод продлится в течение нескольких месяцев. Однако окончательное решение пока не принято",- говорится в сообщении.

Накануне Пентагон распространил сообщение, что вывод американских войск из Сирии осуществляется в целях поддержки операции международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство".

"Следующей фазой поддержки действий коалиции в Сирии является целенаправленный, продуманный, пользующийся общей поддержкой и контролируемый вывод сил при одновременном принятии всех возможных мер по обеспечению безопасности и защиты наших войск", - говорится в сообщении.

Пентагон, однако, не привел пояснений, как вывод воск будет способствовать действиям коалиции.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета. По его словам, Турция уничтожит остатки ИГИЛ в Сирии.

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Источник: korrespondent.net