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29. 12. 2018

В Берлине автомобиль сбил пять человек на тротуаре

В Берлине водитель на автомобиле BMW вылетел на тротуар и сбил пять человек. Об этом сообщает Bild в субботу, 29 декабря.

Отмечается, что инцидент произошел рано утром в районе Веддинг. Полицейские задержали водителя. По предварительной информации, он был пьян. Автомобиль на латвийской регистрации.

На опубликованных фотографиях с места событий видны пятна крови на земле. Известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В свою очередь водитель BMW не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: В Берлине автомобиль сбил пять человек на тротуаре

Ранее в Киеве троллейбус раздавил ремонтника. Трагедия произошла на проспекте Соборности на остановке общественного транспорта.

А в Черновцах грузовик на тротуаре совершил наезд на женщину-пешехода, в результате чего она погибла на месте.

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Источник: korrespondent.net

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