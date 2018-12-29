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29. 12. 2018

Лукашенко станцевал на балу с Мисс Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил первый Республиканский новогодний бал для молодежи. Там он станцевал с победительницей национального конкурса красоты. Об этом сообщили на официальном сайте президента.

Лукашенко выступил перед молодежью в Дворце независимости. Лидер Беларуси заявил, что мероприятие организовано в подарок за усердие, хорошую учебу и трудолюбие. Также президент отметил, что на балу собрались лучшие из лучших.

Затем Александр Лукашенко станцевал с победительницей конкурса Мисс Беларусь-2018 Марией Василевич.

Cмотрите фотогалерею: Лукашенко станцевал на балу с Мисс Беларусь

Пара танцевала вместе с другими участниками бала. На снимках видно, что и девушка, и лидер страны часто улыбаются и смеются.

Ранее на совещании президента Беларуси по развитию летних видов спорта чиновник создал мем о "бабле, мерседесах и телках". Позже президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил фразу о "бабле и телках".

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Источник: korrespondent.net

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Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

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