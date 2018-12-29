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29. 12. 2018

Меркель и Путин обсудили вопросы Украины и Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого были подняты вопросы Украины и Сирии. Об этом сообщила в Twitter представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

"Канцлер Меркель еще раз высказалась за освобождение арестованных моряков из Украины в телефонном разговоре с президентом России Путиным", - сообщила Деммер.

Также Меркель приветствовала договоренность об установлении режима "тишины" в Донбассе, с 29 декабря. 

Деммер уточнила, что во время телефонного разговора обсуждалась также ситуация в Сирии.

Отметим, накануне было опубликовано совместное заявление Меркель с президентом Франции Эманнуэлем Макроном с призывом немедленно освободить украинских военных.

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Источник: korrespondent.net

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Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

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