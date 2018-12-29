В РФ ответили на призыв Макрона и Меркель по Азову

Согласно сообщению на сайте МИД РФ, Москва призывает "наших партнеров по нормандскому формату обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется "коллективный Запад", вместо того, чтобы пытаться "учить" Россию".

В ведомстве в контексте ситуации в Керченском проливе вспомнили о том, что "в Украине светские власти грубейшим образом вмешиваются в религиозную жизнь страны, насильно навязывая верующим некую новую неканоническую церковь, управляемую из-за рубежа".

В МИД РФ также заявили, что в Украине идет наступление на права граждан Украины многих национальностей, прежде всего русских и русскоязычных, запрещается использование иных языков, кроме украинского, вводится цензура, ширятся запреты на распространение любой информации, которая противоречит официальной.