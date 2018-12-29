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29. 12. 2018

РФ ввела запрет на импорт ряда украинских товаров

Россия вводит дополнительные ограничения на импорт товаров из Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом он в субботу, 29 декабря, сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", – написал Медведев.

В пресс-службе правительства сообщили, что речь идет о промышленных и сельскохозяйственных товарах, а также сырье и продовольствии.

"Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что Россия может отменить эти ограничения, если то же самое сделает Украина в отношении российских товаров.

Напомним, в четверг, 27 декабря, правительство Украины расширило перечень товаров из России, которые запрещены для импорта. 

А 18 декабря Кабмин продлил действие эмбарго на товары из РФ до 31 декабря 2019 года. Запрет на импорт ряда товаров действует с января 2016 года.

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Источник: korrespondent.net

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