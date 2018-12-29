Пожар и взрыв произошли на мальтийском танкере Athlosвозле побережья Кипра. Пострадали пять членов экипажа, сообщает philenews.com в субботу, 29 декабря.

Отмечается, что возгорание на корабле произошло в 9.30 утра по местному времени. Athlosтогда находился в трех морских милях к югу от поселка Зиги.

Танкер отплыл утром 29 декабря из порта Ларнака с экипажем из 17 человек (семь граждан Греции, девять Индии и один Грузии) в порт Аспропиргос в Греции.

"На судне не было опасного груза, он был выгружен в порту Ларнаки", – говорится в сообщении.

На место инцидента направились корабли береговой охраны, буксиры и пожарные бригады, а также другие дополнительные суда для спасения членов экипажа, тушения пожара и устранения возможных разливов нефти в море. Но пожар был потушен членами экипажа.

При этом пять моряков прыгнули в море, чтобы спастись от огня. Они были подняты спасателями и доставлены в больницу. У двоих обнаружили сильные ожоги.

Сам танкер дал крен, и его отбуксировали на мель к берегу, чтобы он не затонул.

Cмотрите фотогалерею: У побережья Кипра произошел пожар на танкере

Напомним, в конце августа в Греции более тысячи человек были эвакуированы из-за пожара, возникшего на борту пассажирского лайнера Eleftherios Venizelos.

Также пожар произошел на корабле у берегов Индонезии. Тогда погибли не менее 10 человек. Еще 126 пассажиров удалось спасти.

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Источник: korrespondent.net