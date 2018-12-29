Белый дом готовится к затяжному "шатдауну" - СМИ

В Белом доме ожидают продолжение "шатдауна" на неопределенное время из-за заявления президента США Дональда Трампа о закрытии границы с Мексикой, пишет USA Today.

"Переговоры провалились. Мы ожидаем, что это затянется на какое-то время", - сказал исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Майк Малвани.

По его словам, тупиковая ситуация в бюджетном вопросе стены не разрешится, пока не откроется новый Конгресс и, вероятно, до тех пор, пока демократы не выберут нового спикера в начале января.

Частичное приостановление работы правительства США длится вторую неделю, на данный момент нет видимых перспектив для возобновления работы сенаторов, пишет издание.

Заседание Конгресса было отложено до Нового года, сообщает газета.

"Это единственный способ привлечь внимание демократов", - так Малвани оценивает идею Трампа о закрытии границы.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать пять миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой. В то же время демократы не готовы поддержать документ с такими затратами.

"Шатдаун" в США продолжается с полуночи 22 декабря. Приостановили работу некоторые федеральные ведомства, в том числе, Госдеп, министерство внутренней безопасности, Минюст, NASA.

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Источник: korrespondent.net