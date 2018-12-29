Лента RSS
Подписаться на ленту
29 декабря 2018, суббота, 15:52
0°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
29. 12. 2018

В Египте ликвидировали 40 террористов

В Египте службы безопасности в ходе рейдов в ночь на субботу, 29 декабря, уничтожили 40 террористов, планировавших серию нападений во время рождественских праздников. Об этом сообщает Al-Ahram со ссылкой на заявление МВД.

"В службы национальной безопасности поступила информация о подготовке и о планировании серии террористических атак - против органов власти, особенно в сфере экономики, против туристической индустрии, вооруженных сил, полиции и христианских молельных домов", - отмечается в заявлении.

30 террористов были ликвидированы в провинции Эль-Гиза, а еще 10 - в провинции Северный Синай.

В ходе рейда было изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

Напомним, 28 декабря близ Каира в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел в воздух туристический автобус. Сообщалось о двух погибших. Позже количество жертв увеличилось.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Будете ли вы смотреть новогоднее обращение президента?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.