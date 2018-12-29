Во Франции возобновились протесты "желтых жилетов"

В ряде городов Франции в субботу, 29 декабря, проходят протестные акции "желтых жилетов". Об этом пишет RG.

Отмечается, что к 11:00 на Елисейских полях появились несколько десятков "желтых жилетов". В это время центральная авеню Парижа продолжает жить обычной субботней жизнью. В районе Триумфальной арки и в близлежащих улицах сосредоточены фургоны полиции и жандармерии.

Как ожидается, акции протеста состоятся в Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе и Париже.

Как пишет France Bleu, в результате беспорядков активистов в департаменте Сомма были задержаны около 10 человек.

Напомним, протесты "желтых жилетов" во Франции проходят с середины ноября. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований.

Как сообщалось, за месяц торговый сектор Франции потерял минимум два миллиарда евро из-за протестов.

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Источник: korrespondent.net