Исход Трампа. Кто теперь займется Сирией

После объявления о выводе войск из Сирии президент США заявил, что оставшиеся силы террористической организации "Исламское государство" в стране добьет глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Тем временем сирийские власти заявили, что их войска вошли в занимаемый курдами город Манбидж, чтобы "защитить их от агрессии со стороны Турции". Корреспондент.net рассказывает подробности.

Трамп доверил Сирию Эрдогану

В 2018 году президент Сирии Башар Асад при поддержке РФ и Ирана установил контроль над тремя из четырех созданных в 2017 году зон деэскалации: на юго-западе Сирии, вокруг Дамаска (Восточная Гута) и в районе Хомса.

Дамаск смог вернуть себе все территории, кроме двух контролируемых ИГИЛ "карманов" в Сирийской пустыне и на восточном берегу реки Евфрат и тех, которые находятся под опекой Турции (северо-запад) и США (северо-восток).

Россия считает военное присутствие США в Сирии оккупацией, а турецкое - легитимным, поскольку Анкара координировала свои действия с Москвой. Сам Дамаск говорит, что ни турецких, ни американских военных в Сирию никто не звал.

19 декабря Трамп объявил о выходе армии США из Сирии. Его решение повергло в шок всех союзников и даже советников американского президента. Подробно в материале Ошеломив мир. Почему Трамп выводит войска из Сирии.

Позже он заявил, что Эрдоган рассказал ему о намерении добить оставшиеся силы террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

"Президент Турции Эрдоган уверенно заявил мне, что уничтожит все, что только осталось от ИГИЛ в Сирии... Он является человеком, который может сделать это. К тому же Турция находится буквально по соседству. Наши солдаты возвращаются домой!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

При этом Вашингтон намерен продолжать участвовать в антитеррористической коалиции. Согласно твитам Трампа, США будут координировать вывод своих войск с Анкарой.

Как узнала газета Washington Post, 14 декабря в разговоре с Эрдоганом президент США заявил: "Она (Сирия - ред.) ваша. Я ухожу".

С-400 vs Patriot. Чьи секреты раскроет Турция

Пока в американо-турецких договоренностях много неясного. Например, распространяется ли данный Вашингтоном Турции карт-бланш на удары по курдским группировкам, будут ли США и Турция координировать вопросы политического урегулирования в Сирии, и если да, то будет ли Анкара по-прежнему согласовывать свои действия с Россией и Ираном.

На этой неделе стало известно о подготовке визита Дональда Трампа в Турцию. Эрдоган пригласил президента США посетить Анкару в ходе их телефонного разговора, состоявшегося в прошлую пятницу.

Если визит состоится, это будет первое за последние десять лет посещение американским лидером Анкары, в последние годы остававшейся одним из самых проблемных союзников США на Ближнем Востоке.

В последние годы напряженность в отношениях между США и Турцией нарастает из-за авторитарных наклонностей турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и разногласий по поводу американской поддержки курдских боевых отрядов в Сирии, которых Анкара считает террористами.

Отношения Вашингтона и Анкары вступили в этап глубокого кризиса после попытки военного переворота в Турции в июне 2016 года. Тогда в Анкаре расценили как предательство резкую критику Америкой действий Эрдогана против заговорщиков.

Сирия готовится к приходу Турции

28 декабря стало известно, что сирийская армия вошла в город Манбидж на севере страны, ранее контролируемый курдами, и подняла там флаг САР.

Накануне силы самообороны сирийских курдов обратились с письменным заявлением к Дамаску с просьбой "защитить территории от турецкого вторжения", пока они борются с ИГИЛ.

Генштаб Сирии сообщил, что сирийские военнослужащие будут обеспечивать безопасность жителей города и окружающего района.

Представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад рассказал, что курды вместе с правительственными силами будут противостоять Турции.

"Надо опередить турков, потому что они уже договариваются с американцами, чтобы им передать Манбидж, а мы хотим передать нашей национальной армии, чтобы она нас защитила", - сказал он.

Эрдоган назвал сообщение о переходе Манбиджа под контроль сирийской армии "психологической операцией". Он отметил, что направил делегацию в Россию, чтобы обсудить ситуацию со всех сторон.

"После этого я с Путиным проведу телефонные переговоры, возможен и мой визит в Сочи или в Москву. Мы против разделения Сирии, наша цель - чтобы оттуда ушли террористы. Тогда дел там у нас не останется", - сказал он.

Турция считает, что основная угроза для урегулирования в Сирии исходит с северо-востока страны, контролируемого силами самообороны курдов.

Анкара неоднократно заявляла, что продолжит "бескомпромиссную борьбу против угроз южным границам страны, которые исходят от террористических организаций, окопавшихся на севере Сирии и Ирака".

В январе этого года Турция начала военную операцию против курдских формирований на северо-западе Сирии. Эрдоган тогда заявил, что у него есть соглашение России на операцию. Однако Асад обвинил Анкару в поддержке терроризма и посягательстве на сирийский суверенитет.

Интервенция Турции также была раскритикована также США, поскольку курды являются основным союзником Вашингтона в Сирии. СМИ пишут, что после выхода американских военных США могут оставить курдским формированием оружие.

Источник: korrespondent.net