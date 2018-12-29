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29. 12. 2018

У берегов Кипра взорвался танкер, есть пострадавшие

На борту нефтяного танкера под флагом Мальты произошел взрыв и пожар в субботу, 29 декабря, у берегов Кипра, в результате чего пострадали двое членов экипажа. Об этом сообщает газета Cyprus Mail.

В частности инцидент произошел у побережья Ларнаки. По данным издания, пожар возник в результате взрыва, прогремевшего на борту танкера.

Как сообщается, пострадавшие были доставлены с ожогами в больницу Никосии. Еще трех членов экипажа доставили в больницу Лимасола для осмотра.

По данным полиции, в момент инцидента на борту танкера опасных грузов не находилось. Сейчас власти выясняют обстоятельства происшествия.

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Источник: korrespondent.net

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