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29. 12. 2018

Американские военные начали покидать Сирию - СМИ

Спустя десять дней после решения президента США Дональда Трампа первая группа американских военных покинула Сирию. Об этом сообщает в субботу, 29 декабря, Анатолийское агентство.

По его данным, не менее 50 военных 28 декабря покинули склад с оружием и боеприпасами в провинции Хасека. Отмечается, что они отправились на бронированных автомашинах в сторону Ирака.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета. По его словам, Турция уничтожит остатки ИГИЛ в Сирии.

Изначально предполагалось, что США покинут Сирию в течении 30 дней, но, по данным СМИ, процесс может затянуться на месяцы.

Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии - в сентябре 2014 года.

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Источник: korrespondent.net

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