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29. 12. 2018

Во Франции произошли столкновения полиции и "желтых жилетов"

Несколько сотен "желтых жилетов" в субботу, 29 декабря, собрались возле здания телеканала BFMTV на юго-востоке Парижа, чтобы их разогнать полиция применила слезоточивый газ. Об этом пишет Agence France-Presse.

Инцидент произошел в 13:00. Протестующие перекрыли трамвайные пути, где вступили в перепалку с полицией. "Желтые жилеты" скандировали название канала и "Макрона в отставку".

Несколько участников акции задержаны.

Cмотрите фотогалерею: Во Франции произошли столкновения полиции и "желтых жилетов"


Как сообщалось, 29 декабря "желтые жилеты" в седьмой раз начали акции протестов.

Напомним, протесты "желтых жилетов" во Франции проходят с середины ноября. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований. За месяц торговый сектор Франции потерял минимум два миллиарда евро из-за протестов.

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Источник: korrespondent.net

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Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

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