Число погибших из-за цунами в Индонезии превысило 430

В результате удара цунами по индонезийским островам Суматра и Ява погиб 431 человек, свыше 7,2 тысяч получили ранения. Об этом сообщил в субботу, 29 декабря, официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо в Twitter.

Он также отметил, что "в результате стихии свои дома вынуждены были покинуть более 46 тыс. местных жителей, было полностью разрушено около 1,5 тыс. жилых объектов".

Наибольшее число погибших зафиксировано в районах Пандегланг и Серанг, расположенных в провинции Бантен на острове Ява, а также провинции Лампунг на острове Суматра.

Напомним, 22 декабря на Индонезию обрушилось мощное цунами. Предполагается, что его спровоцировал подводный оползень, причиной которого стала активность вулкана Анак-Кракатау в сочетании с высокой приливной волной из-за полной Луны.

Накануне у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его очаг залегал на глубине 56 километров.

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Источник: korrespondent.net