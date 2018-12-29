Появилось видео удара молнии по истребителю F-18

В интернете опубликовано видео момента удара молнии по истребителю F-18 Военно-воздушных сил Кувейта. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщает РИА Новости.
В частности, на кадрах видно, как пилот самолета пригнулся во время неожиданной вспышки. Кроме того, на записи слышен удар о поверхность истребителя.
Un rayo le pega a un F-18 Hornet de la fuerza aérea de #Kuwait 🇰🇼— Juanma Baiutti (@juanmab) 28 декабря 2018 г.
Generalmente no tiene consecuencias. Pero a veces puede dañar sistemas, generar episodios fisiológicos a la tripulación o inflamar vapores en tanques de combustible. #Avgeekpic.twitter.com/m4PBhnYEA6
Как известно, F-18 - американский палубный истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах.
Ранее в самолет Dassault Falcon 7X, в которым летели принц Гарри и Меган Маркл, ударила молния.
Также сообщалось, что в новейшем истребителе-бомбардировщике F-35 Lightning II выявили довольно серьезную уязвимость, которая состоит в том, что при заправке в полевых условиях истребители нуждаются в дополнительной защите от попадания молний.
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Источник: korrespondent.net
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