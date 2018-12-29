Пентагон не раскрывает детали вывода войск из Сирии

В Пентагоне отказались подтвердить или опровергнуть сообщение СМИ о том, что первая группа американских военных покинула Сирию. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Минобороны США полковника Карлу Глисон.

"Мы не собираемся обсуждать подробности операций", - ответила она.

При этом полковние сообщила, что американские военные, которые вскоре должны покинуть территорию Сирии, сейчас ведут борьбу с оставшимися в стране боевиками террористической группировки "Исламское государство".

"Мы сосредоточены на взвешенном и контролируемом процессе вывода сил. Мы принимаем все возможные меры для обеспечения безопасности наших военнослужащих по мере того, как они расправляются с оставшимися [боевиками] ИГ", - сказала она.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета. По его словам, Турция уничтожит остатки ИГИЛ в Сирии.

Изначально предполагалось, что США покинут Сирию в течении 30 дней, но, по данным СМИ, процесс может затянуться на месяцы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net