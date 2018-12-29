"Желтые жилеты" подожгли вход в здание Банка Франции

Во Франции протестующие из числа "желтых жилетов" подожгли в субботу, 29 декабря, в городе Руан ворота входа в большой особняк, в котором расположено местное отделение Банка Франции. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Указано, что манифестация, которая проходит в рамках седьмого по счету дня общенациональных протестов против роста цен и налогов, собрала в Руане около 1000 человек.

Как сообщается, пожарным с большим опозданием удалось потушить горящие деревянные двери особняка - только после того, как полиция взяла улицу под свой контроль.

#Acte7 / #GiletsJaunes à #Rouen : la porte de la banque de France vient de prendre feu. pic.twitter.com/B5bpamyNh7 — simon louvet (@LouvetSimon) 29 грудня 2018 р.

По данным местной полиции, манифестанты в городе ведут себя агрессивно, "забрасывая стражей порядка камнями, поджигая мусорные баки, устраивая баррикады".

Известно, что столкновения спецподразделений полиции с манифестантами произошли в районе городского железнодорожного вокзала, при этом для разгона толпы был использован слезоточивый газ.

Как сообщалось, 29 декабря "желтые жилеты" в седьмой раз начали акции протестов.

Напомним, протесты "желтых жилетов" во Франции проходят с середины ноября. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований. За месяц торговый сектор Франции потерял минимум два миллиарда евро из-за протестов.

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Источник: korrespondent.net