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29. 12. 2018

Турция выступила против "раскола Сирии"

Официальная Анкара выступает "против любых попыток раскола Сирии". Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в субботу, 29 декабря, в Москве.

"Страны - гаранты астанинских соглашений поддерживают территориальную целостность и политическое единство Сирии", - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства, имея в виду Анкару, Москву и Тегеран.

Указано, что в ходе встречи стороны обсудили ситуацию в свете указа президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. Чавушоглу заявил о необходимости уничтожения всех террористических организаций в этой стране.

Известно, что встреча в российской столице продолжалась около полутора часов.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета. По его словам, Турция уничтожит остатки ИГИЛ в Сирии.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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