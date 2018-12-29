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29. 12. 2018

Трамп заявил о "большом прогрессе" в переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп сообщил о большом прогрессе, который он достиг в ходе переговоров с главой КНР Си Цзипьпином в субботу, 29 декабря. Об этом лидер США сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Только что провел долгий и очень хороший разговор с председателем КНР Си (Цзиньпином). Соглашение (по торговле) продвигается очень хорошо. Если оно будет подготовлено, то оно будет носить всеобъемлющий характер и охватывать все темы, области и спорные вопросы. Достигается большой прогресс!" - написал Трамп.

Напомним, в начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры Китая и США договорились о "перемирии" в торговой войне. Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США.

В свою очередь Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

Позже США перенесли дополнительное повышение пошлин на китайский импорт на 2 марта.

Также президент США Дональд Трамп 14 декабря заявил, что США и Китай могут в скором времени заключить торговую сделку. 

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Источник: korrespondent.net

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