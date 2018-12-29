В Шотландии один человек погиб и 23 человека получили травмы в результате аварии автобуса с пассажирами на автостраде вблизи города Лодер. Об этом со ссылкой на информацию правоохранителей сообщает в субботу, 29 декабря, издание Mirror.
"Можем подтвердить, что один человек погиб, многие были доставлены в госпиталь после того, как автобус перевернулся вблизи шотландской границы", - доложили в полиции.
Cмотрите фотогалерею: В Шотландии перевернулся автобус: более 20 пострадавших
В частности, указано, что в ДТП пострадали водитель и 22 пассажира.
Ранее в Египте близ Каира в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел в воздух туристический автобус, в результате чего, по меньшей мере, два человека погибли.
Также сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли и 55 получили ранения в двух авариях с автобусами в центральной части Турции и столице Анкаре.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby