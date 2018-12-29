Лента RSS
Подписаться на ленту
29 декабря 2018, суббота, 22:10
0°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
29. 12. 2018

В Пакистане во время розыгрыша застрелили YouTube-блогера

В Пакистане YouTube-пранкер Рана Зухайр был застрелен во время розыгрыша, когда изображал привидение в парке. Об этом сообщает Pakistan Today.

Отмечается, что Зухайр и его друзья, которые вместе работали над каналом Lahori Vines, снимали видео о реакции окружающих на "привидение", когда один из прохожих выхватил оружие и выстрелил в Зухайра.

Молодой человек умер мгновенно.

Его друзья Хасната Али и Абдула Сабур были задержаны и взяты под стражу. Их подозревают в подстрекательстве убийства своего друга.

Ранее одураченный дочерью отец стал интернет-звездой. Также сообщалось, что мужчина разыграл свою супругу страшной свадебной фотографией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Будете ли вы смотреть новогоднее обращение президента?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.