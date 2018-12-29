Транстихоокеанское партнерство вступило в силу

Договор о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), в котором участвуют 11 стран официально вступил в силу вечером в субботу, 29 декабря, сообщает ТАСС.

Ранее его ратифицировали первые шесть государств - Япония, Мексика, Сингапур, Новая Зеландия, Канада и Австралия.

Вьетнам завершил эту процедуру чуть позже, и там документ начнет действовать с 14 января следующего года. Еще четыре страны, входящие в объединение - Бруней, Малайзия, Перу и Чили, - пока не выполнили эту задачу. Для них документ вступит в силу через 60 дней после ратификации.

Сделка, подписанная в марте после выхода США из ТТП, предусматривает отмену или существенное снижение пошлин и других барьеров на пути движения товаров, капиталов и технологий внутри объединения, а также ставит перед собой цель улучшить условия для инвесторов и повысить меры по защите интеллектуальной собственности.

На долю ТТП приходятся около 13% мирового ВВП. В рамках заключенного соглашения его участники отменят или снизят более 90% ныне действующих пошлин, что приведет к снижению конечных цен для потребителей. Ряд мер будет реализован непосредственно после вступления документа в силу, другие планируется осуществить в течение ближайших лет.

Напомним, в январе 2018 года соглашение о ТТП одобрили 11 стран без участия США.

Транстихоокеанское партнерство было согласовано в октябре 2015 года и объединило 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая США.

Соглашение было подписано в феврале 2016 года после семилетних переговоров, но еще не ратифицировано и, таким образом, пока не вступало в силу. Одной из целей ТТП было ограничение экономического влияния Китая в регионе.

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Источник: korrespondent.net