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29. 12. 2018

В Китае вывели на орбиту семь спутников

В Китае в субботу, 29 декабря, с космодрома Цзюцюань стартовала ракета-носитель Чанчжэн-2D CZ-2D, которая успешно вывела на расчетную орбиту шесть спутников Юньхан-2 и экспериментальный спутник связи. Об этом сообщает Синьхуа.

Указано, что спутники Юньхан-2 главным образом будут использоваться для зондирования атмосферы, наблюдения за космической средой, предупреждения и смягчения последствий стихийных бедствий, проведения научных экспериментов и т. п.

Известно, что данный запуск стал 297-м по счету для ракет-носителей серии Чанчжэн.

Ранее в Китае состоялся успешный запуск экспериментального спутника связи в рамках нового проекта Хунъюнь.

Напомним, в октябре Китай вывел на орбиту первый космический банк генов. При помощи этого генного материала будет создана новая человеческая цивилизация, утверждают организаторы проекта.

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Источник: korrespondent.net

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