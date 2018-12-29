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29. 12. 2018

В ОАЭ разбился вертолет: погиб экипаж

В Объединенных Арабских Эмиратах разбился вертолет, перевозивший спасательный отряд в рамках поисковой операции. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает в субботу, 29 декабря, агентство Anadolu.

"В субботу в Объединенных Арабских Эмиратах разбился спасательный вертолет, все члены его экипажа погибли", - говорится в сообщении.

Указано, что вертолет перевозил спасательный отряд, который проводил поисково-спасательные операции в районе Джабал-Джи в эмирате Рас-Аль-Хайма.

При этом о точном числе людей, находившихся на борту воздушного судна во время аварии, не сообщается.

Сейчас местные правоохранители начали расследование причин авиакатастрофы.

Ранее в Мексике потерпел крушение вертолет Agusta с губернатором штата Пуэбла Мартой Эрикой Алонсо. Всего в результате аварии погибли пять человек.

Также сообщалось, что в Чехии в районе военной базы Намешть над Ославой разбился военный вертолет Ми-24. Тогда никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net

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