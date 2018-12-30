Лента RSS
Подписаться на ленту
30 декабря 2018, воскресенье, 01:18
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
30. 12. 2018

Во Франции протестовали около 12 тысяч человек

 
По всей Франции в субботу, 29 декабря, на протесты вышли 12 тысяч человек, сообщает газета Parisien со ссылкой на данные полиции.
 
В Париже протестовали около 800 участников движения "желтых жилетов". Были зафиксированы стычки демонстрантов с полицией, в ходе которых задержали 57 человек, 33 из них поместили под стражу.
 
Издание отмечает, что численность протестующих в стране значительно снизилось по сравнению с предыдущими неделями.
 
Ранее сообщалось, что в городе Руан демонстранты подожгли вход в местное отделение Банка Франции. 
 
Напомним, "желтые жилеты" проводят акции протеста седьмую субботу подряд. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований.

В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении экономического и социального чрезвычайного положения в стране, а также выполнил некоторые требования протестующих.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Будете ли вы смотреть новогоднее обращение президента?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.