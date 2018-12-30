Во Франции протестовали около 12 тысяч человек

По всей Франции в субботу, 29 декабря, на протесты вышли 12 тысяч человек, сообщает газета Parisien со ссылкой на данные полиции.
В Париже протестовали около 800 участников движения "желтых жилетов". Были зафиксированы стычки демонстрантов с полицией, в ходе которых задержали 57 человек, 33 из них поместили под стражу.
Издание отмечает, что численность протестующих в стране значительно снизилось по сравнению с предыдущими неделями.
Ранее сообщалось, что в городе Руан демонстранты подожгли вход в местное отделение Банка Франции.
Напомним, "желтые жилеты" проводят акции протеста седьмую субботу подряд. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований.
В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении экономического и социального чрезвычайного положения в стране, а также выполнил некоторые требования протестующих.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net