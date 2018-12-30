Во Франции протестовали около 12 тысяч человек

По всей Франции в субботу, 29 декабря, на протесты вышли 12 тысяч человек, сообщает газета Parisien со ссылкой на данные полиции.

В Париже протестовали около 800 участников движения "желтых жилетов". Были зафиксированы стычки демонстрантов с полицией, в ходе которых задержали 57 человек, 33 из них поместили под стражу.

Издание отмечает, что численность протестующих в стране значительно снизилось по сравнению с предыдущими неделями.