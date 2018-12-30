На выборах в 2020 году Трампа готова поддержать треть американцев

За президента США Дональда Трампа, если он решит переизбираться в 2020 году, с большой вероятностью готовы проголосовать треть американцев. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщило издание The Hill со ссылкой на опрос центра политических наук Америки Гарвардского университета (Harvard CAPS) и исследовательской компании Harris.

Так, 22% опрошенных заявили, что они "определенно" будут голосовать за Трампа, 11% − "вероятнее всего".

В то же время 33% респондентов "определенно" готовы проголосовать за кандидата от Демократической партии, который будет участвовать в президентских выборах 2020 года. Еще 11% заявили, что "вероятнее всего" будут голосовать за демократа.

Около 11% респондентов указали, что не будут голосовать ни за Трампа, ни за кандидата от демократов, а порядка 13% пока не определились с выбором.

Ожидается, что нынешний американский лидер с большой вероятностью будет участвовать в очередных выборах. Трамп подал документы на переизбрание в избирательную комиссию еще 20 января 2017 года − в день вступления в должность президента США.

Опрос был проведен в период с 24-26 декабря, в нем участвовали 1473 респондента.

Ранее сообщалось, что после выборов в американский Конгресс рейтинг популярности Трампа снизился. Лишь 38% респондентов выразили готовность голосовать за него на выборах 2020 года.

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Источник: korrespondent.net