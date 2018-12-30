Лукашенко подарил Путину картошку со своей фермы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил российскому коллеге Владимиру Путину несколько мешков картошки

. Об э

том рассказала

пресс-секретарь

белорусского лидера Наталья Эйсмонт в

программе на канале Беларусь1.

В эфире шоу Макаенка, 9 показали видео, на котором Лукашенко демонстрирует Путину мешки с картошкой.

"Самая лучшая, суперэлитная картошка с президентского огорода", − отметила Эйсмонт. По ее словам, картошку привезли "по спецзаказу".

Пресс-секретарь также добавила, что в ходе своего прошлого визита в Россию Лукашенко привез Путину сало.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что иногда присылает президенту России несколько бутылок пива, а в ответ однажды получила копченую рыбу.

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Источник: korrespondent.net