Умер Жорж Луанже, спасший от нацистов сотни еврейских детей

Жорж Луанже − герой движения Сопротивления против нацистской Германии и ее союзников, переправивший в годы Второй мировой войны сотни еврейских детей из Франции в Швейцарию, скончался в возрасте 108 лет.

Как передало в субботу, 29 декабря, агентство AFP, кавалер ордена Почетного Легиона умер в Париже.

В годы войны Луанже, родившийся в 1910 году в Страсбурге в еврейской семье, придумал для спасения детей несколько легенд.

По одному из сценариев детей облачали в траурные одежды и приводили на кладбище, расположенное в непосредственной близости от границы.

По лестнице могильщика беглецы перелезали через окружавшую кладбище высокую стену и, преодолев небольшое расстояние, оказывались в Швейцарии.

Для реализации второго сценария Луанже устроил всего в 50 метрах от границы футбольную площадку.

"Я бросал мяч так, чтобы он пролетел около сотни метров в направлении швейцарской границы, и просил детей сбегать за ним. Они так и поступали и таким образом пересекали границу", − рассказал он в интервью, опубликованном ранее в 2018 году онлайн-изданием Tablet.

"Спустя некоторое время итальянцы покинули Францию, и ее заняли немцы. Подобные игры стали слишком опасными. При немцах мы так не делали", − пояснил он.

Известно, что Жоржу Луанже удалось спасти не менее 350 детей.

За отвагу он был награжден медалью Сопротивления, Военным крестом и орденом Почетного Легиона.

Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net