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30. 12. 2018

Китай поддерживает переговоры США и Северной Кореи

Китай поддерживает дальнейшие переговоры США и Северной Кореи, и надеется, что они смогут дать положительные результаты. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на китайские СМИ.

Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин выразил такое мнение в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Сам Трамп в субботу сообщил в Twitter, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином и отметил значительный прогресс в диалоге с Пекином по спорным торговым вопросам.

Напомним, в начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры Китая и США договорились о "перемирии" в торговой войне. 

Позже стало известно, что США перенесут дополнительное повышение пошлин на китайский импорт.

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Источник: korrespondent.net

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Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

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