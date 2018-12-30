Би-би-си подала жалобу в МИД России

Британская корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД РФ по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включающего их персональные данные. Об этом говорится в сообщении медиакомпании.

Ранее несколько российских сайтов опубликовали список 44 работающих в России сотрудников Би-би-си, включая их полные имена и фотографии.

В корпорации отметили, что список полностью соответствует реестру сотрудников, официально аккредитованных для работы в России.

Изучив опубликованные данные в Би-би-си отметили, что часть информации нельзя было получить открытым способом, так как она была в распоряжении государственных органов РФ.

"Мы попросили российские власти расследовать это тревожное развитие событий", − заявил директор Всемирной службы Би-би-си Джейми Ангус.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское дипведомство не получало от медиакомпании жалоб на утечку данных о своих сотрудниках.

"Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало − в ДИП (Департамент информации и печати МИД РФ − ред.) никто от Би-Би-Си не обращался: зав корпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны", − написала Захарова в Facebook.

Как отмечает русская служба DW, в декабре британская газета Sunday Times опубликовала список сотрудников эдинбургского бюро российского агентства Sputnik. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, публикация данных сотрудников Би-би-си стала ответным шагом, к которому российские власти относятся "с пониманием".

Напомним, в апреле регулятор телерадиовещания Великобритании Ofcom предупредил телеканал Russia Today, что его лицензия может быть аннулирована.

На это в МИД России заявили, что ни одно британское СМИ не будет работать на территории страны, если в Британии закроют российский телеканал.

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Источник: korrespondent.net