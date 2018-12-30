Лента RSS
Подписаться на ленту
30 декабря 2018, воскресенье, 07:37
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
30. 12. 2018

В Конго почти 600 человек заразились вирусом Эболы

В Демократической Республике Конго зафиксированы более 590 случаев заражения смертельно опасным вирусом лихорадки Эбола, еще 360 человек скончались в результате заболевания. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

"С начала эпидемии в общей сложности зафиксировано 593 случая (545 подтвержденных и 48 возможных). В общей сложности скончались 360 человека, еще 203 вылечены", − говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев после начала эпидемии в Конго зарегистрировали 560 случаев лихорадки Эбола и 336 смертей от заболевания.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, − острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Будете ли вы смотреть новогоднее обращение президента?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.