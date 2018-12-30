Трамп преувеличил прогресс в споре с Китаем − СМИ

США и Китай начали процес разработки договоренности по разрешению торгового спора между странами. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщило агентство РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

При этом подчеркивается, что президент США Дональд Трамп преувеличил наличие "большого прогресса" в процессе переговоров.

По словам, источников WSJ, Трамп своим заявлением попытался "успокоить рынки", которые в последние дни начали колебаться из-за опасений усиления торговой войны США и Китая.

Издание отмечает, что 7 января группу представителей США ожидают в Пекине. Если переговоры пройдут успешно, их продолжат в Вашингтоне.

Напомним, после встречи Трампа и Цзиньпина на саммите в Аргентине Пекин выдвинул ряд торговых инициатив. Среди них оказались временная приостановка пошлин на автомобили американского производства, закупки американской сои, а также обещания пересмотреть промышленную политику.

К последним предложениям относится решение вопроса с предоставлением американских технологий китайским партнерам.

Источники рассказали газете, что США добиваются от Китая более подробной информации о планируемых мерах и хотят получить гарантии того, что Пекин не будет использовать другие методы для создания помех в работе иностранных фирм.

Ранее сообщалось, что США не намерены отказываться от ограничительных мер против Китая в области торговли до тех пор, пока Пекин изменит свою торговую политику.

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Источник: korrespondent.net