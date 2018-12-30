Северная Корея продолжает разработку ракет − СМИ

В начале декабря Северная Корея тестировала телеметрическое оборудование для баллистических ракет. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщило издание Yomiuri со ссылкой на источники. В начале декабря Северная Корея тестировала телеметрическое оборудование для баллистических ракет. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщило издание Yomiuri со ссылкой на источники.

По информации издания, данные свидетельствуют о том, что КНДР продолжает вести разработки ракетных вооружений.

Отмечается, что телеметрическое оборудование, в частности, необходимо для контроля траектории и скорости полета ракеты. При этом, по словам источников, тесты связаны с желанием Пхеньяна напомнить о своих возможностях.

Ранее на основе новых спутниковых снимков эксперты сообщили, что ракетная база Yeongjeo-dong в Северной Корее остается активной и постоянно модернизируется.

При этом в конце ноября КНДР заявила, что целый год не разрабатывает ядерного оружия.

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Источник: korrespondent.net