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30. 12. 2018

Северная Корея продолжает разработку ракет − СМИ

 
В начале декабря Северная Корея тестировала телеметрическое оборудование для баллистических ракет. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщило издание Yomiuri со ссылкой на источники.
 
По информации издания, данные свидетельствуют о том, что КНДР продолжает вести разработки ракетных вооружений.
 
Отмечается, что телеметрическое оборудование, в частности, необходимо для контроля траектории и скорости полета ракеты. При этом, по словам источников, тесты связаны с желанием Пхеньяна напомнить о своих возможностях.
 
Ранее на основе новых спутниковых снимков эксперты сообщили, что ракетная база Yeongjeo-dong в Северной Корее остается активной и постоянно модернизируется.
 
При этом в конце ноября КНДР заявила, что целый год не разрабатывает ядерного оружия.

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Источник: korrespondent.net

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