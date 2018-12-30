Жертвами крушения вертолета в ОАЭ стали четыре человека

Во время крушения вертолета со спасателями в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщило издание Khaleej Times.

По данным национального поисково-спасательного центра ОАЭ, на борту вертолета находились три гражданина эмиратов − два пилота и штурман, а также врач из Южной Африки.

Ранее сообщалось, что на горе Джебель Джайс разбился вертолет AgustaWestland AW139 со спасателями на борту, весь экипаж погиб. Точное число жертв указано не было.