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30. 12. 2018

В Сербии продолжаются протесты против президента

В Белграде в субботу, 29 декабря, состоялся многотысячный марш против президента страны Александра Вучича. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что протестующие прошли по центру столицы Сербии с плакатами, скандируя "Вучич − вор!".

Агентство указывает, что это уже четвертое шествие в Белграде за последние недели. 

Напомним, поводом для волны протестов стало избиение оппозиционного политика Борко Стефановича в конце ноября. Оппоненты властей утверждают, что атаку спровоцировала речь Вучича, в которой тот раскритиковал оппозиционера.

Противники действующей власти также говорят, что Вучич установил контроль над главными СМИ страны, а его партия коррумпирована.

Сам президент все обвинения отвергает и выразил готовность обсудить требования оппозиции.

Cмотрите фотогалерею: В Сербии продолжаются протесты против президента

Предыдущая многотысячная демострация проходила в Белграде 22 декабря.

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Источник: korrespondent.net

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Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

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