Ворующая номер автомобиля обезьяна попала на видео

В Малайзии сняли на видео как дикая обезьяна снимает номерной знак с припаркованного автомобиля, сообщает UPI.

На кадрах видно, что она снимает номер с автомобиля, а затем взбирается на крышу для того, чтобы внимательно рассмотреть свой "трофей".

"Мы с другом сначала заметили группу обезьян, которые ходили по парковке. Когда я понял, что одно из животных пытается снять номера с машины, тут же достал телефон и начал снимать", - рассказал автор видео.

Source: Malaysian Monkey Vandalizes Car by ViralHog

Ранее сообщалось, что в индийском городе Тикри стая обезьян убила мужчину кирпичами. А индийском городе Агра обезьяна похитила новорожденного ребенка и затащила его на крышу. Когда родителям удалось добраться до малыша, он был мертв.