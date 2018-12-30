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30. 12. 2018

Ворующая номер автомобиля обезьяна попала на видео

В Малайзии сняли на видео как дикая обезьяна снимает номерной знак с припаркованного автомобиля, сообщает UPI.
 
На кадрах видно, что она снимает номер с автомобиля, а затем взбирается на крышу для того, чтобы внимательно рассмотреть свой "трофей".
 
"Мы с другом сначала заметили группу обезьян, которые ходили по парковке. Когда я понял, что одно из животных пытается снять номера с машины, тут же достал телефон и начал снимать", - рассказал автор видео.
 

Source: Malaysian Monkey Vandalizes Car by ViralHog

Ранее сообщалось, что в индийском городе Тикри стая обезьян убила мужчину кирпичами. А индийском городе Агра обезьяна похитила новорожденного ребенка и затащила его на крышу. Когда родителям удалось добраться до малыша, он был мертв.
 

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Источник: korrespondent.net

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Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

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