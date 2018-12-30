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30. 12. 2018

Путин готов к диалогу с Трампом

Президент России Владимир Путин в новогоднем послании американскому коллеге Дональду Трампу подтвердил открытость Москвы к диалогу с Вашингтоном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье, 30 декабря.
 
 
"В поздравительном послании Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю рождественских и новогодних праздников Владимир Путин подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности, и подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня", - говорится в сообщении.
 
Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав почти 40 зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.
 
В то же время, лидеров Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Петра Порошенко не оказалось в опубликованном на сайте Кремля списке поздравлений.
 
Напомним, осенью ожидалось две встречи Трампа и Путина - в Париже и Буэнос-Айресе, - но ни одна так и не состоялась. В частности, перед началом саммита G20 в Аргентине Трамп отменил встречу с Путиным из-за конфликта в Керченском проливе.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

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