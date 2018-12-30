Путин готов к диалогу с Трампом

Президент России Владимир Путин в новогоднем послании американскому коллеге Дональду Трампу подтвердил открытость Москвы к диалогу с Вашингтоном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье, 30 декабря.

"В поздравительном послании Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю рождественских и новогодних праздников Владимир Путин подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности, и подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня", - говорится в сообщении.

Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав почти 40 зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.