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30. 12. 2018

В Бангладеш во время выборов погибли 15 человек

В Бангладеш в день голосования на парламентских выборах из-за беспорядков погибли, по меньшей мере, 15 человек. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает CNN.

Указано, что выборы сопровождаются протестами и актами насилия.

Известно, что военные были развернуты по всей стране, чтобы попытаться предотвратить насилие, о котором предупреждали и международные правозащитные организации.

Как сообщается, в воскресенье в Бангладеш проходят выборы в федеральный парламент и в региональные законодательные собрания.

Ранее стало известно, что в Израиле пройдут досрочные выборы в парламент.

Также сообщалось, что в немецком городе Бамберг произошли столкновения между правоохранителями и жителями местного центра для мигрантов.

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Источник: korrespondent.net

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