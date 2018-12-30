Британия планирует создать две военные базы после Brexit

Британия планирует создать в Карибском регионе и Юго-Восточной Азии военные базы после выхода из Европейского Союза (Brexit). Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, сообщает в воскресенье, 30 декабря, The Telegraph.

"Великобритания работает над планами строительства двух новых военных баз на Карибах и в Юго-Восточной Азии", - отметил глава Минобороны.

По его словам, эти планы являются частью усилий, направленных на то, чтобы "быть более оптимистичными" о судьбе Великобритании после того, как она покинет Евросоюз, и сделать ее снова "поистине глобальным игроком".

По мнению министра, после выхода Британии из ЕС "политический фокус радикально сместится", и Лондон должен будет углублять отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, странами Карибского бассейна, а также странами Африки.

Как известно, у Великобритании уже есть военные базы на Кипре, в Гибралтаре, на Фолклендских островах и на острове Диего-Гарсия. В 1968 году Британия покинула базы в Юго-Восточной Азии и в Персидском заливе.

Ранее главу Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в том, что он начал кампанию против премьер-министра Терезы Мэй.

Также сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сократила каникулы для чиновников правительство и встретится с ними 2 января, чтобы обсудить вопросы по Brexit.

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Источник: korrespondent.net