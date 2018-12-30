В Чехии создадут каталог мест украинской памяти

Посольство Украины в Чехии анонсировало работу над созданием электронного каталога мест украинской памяти на территории республики. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебыйнис в Facebook.
"Планируем ... начать работу над созданием электронного каталога мест украинской памяти на территории ЧР", - отметил дипломат.
В связи с этим Перебийнис призвал украинцев со всех уголков Чехии помочь посольству в поиске украинских захоронений.
"Если вы нашли такую могилу или памятник, особенно в регионах, пожалуйста, сфотографируйте ее, опишите ее точное место и пришлите эту информацию нам любым удобным для вас способом", - попросил посол.
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Источник: korrespondent.net
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