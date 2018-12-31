Канцлер Австрии назвал условие отмены санкций против РФ



Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Rheinische Post заявил, что поэтапное снятие с России санкций должно быть привязано к процессу урегулирования ситуации на Донбассе.



"Еще будучи министром иностранных дел, я считал нужным конкретным образом связать поэтапную отмену санкций с положительными шагами по Украине – то, что предлагал тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. И первым шагом было бы установление настоящего режима прекращения огня на востоке Украины", – сказал канцлер.



По словам Курца, за минувшие месяцы прогресса в отношении такого перемирия было слишком мало.



Напомним, 29 декабря начали действовать продленные ЕС до 31 июля 2019 года антироссийские экономические санкции.



Данные санкции были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года. 19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений.



Президент России Владимир Путин считает, что санкции Запада заставили РФ "включить мозги".

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Источник: korrespondent.net