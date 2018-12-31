Канцлер Австрии назвал условие отмены санкций против РФ

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Rheinische Post заявил, что поэтапное снятие с России санкций должно быть привязано к процессу урегулирования ситуации на Донбассе.
Данные санкции были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года. 19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений.
Президент России Владимир Путин считает, что санкции Запада заставили РФ "включить мозги".
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Источник: korrespondent.net
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