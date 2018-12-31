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31. 12. 2018

Поезд протаранил автомобиль в Канаде: есть жертвы


В Канаде товарный поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека, сообщает местный телеканал CTV.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде. Водитель автомобиля объехал шлагбаум и попытался проскочить переезд.

После столкновения поезд протащил автомобиль по рельсам. Жертвами аварии стали два человека, находившиеся в легковушке.

Напомним, ранее во Львовской области поезд сбил насмерть мужчину. Кроме того, в Харьковской области поезд сбил женщину, от полученных травм она скончалась.

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Источник: korrespondent.net

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