Земан выступил против героизации Бандеры в Украине

Президент Чехии Милош Земан заявил, что страна будет официально протестовать против "возвеличивания военных преступников в Украине". Об этом сообщил представитель президента Иржи Овчачек на своей странице в Twitter 29 декабря.
В Житомирской и Львовской области объявили год Степана Бандеры. В честь 110-летия с дня рождения идеолога украинского национального движения запланировали ряд мероприятий. Также в Верховной Раде депутаты предложили вернуть Бандере звание Героя Украины.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby