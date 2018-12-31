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31. 12. 2018

Трамп вспомнил забор Обамы


Президент США Дональд Трамп, говоря о стене на границе с Мексикой, вспомнил, что его предшественник на посту Барак Обама обнес свой дом забором. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Трамп упомянул 10-футовый забор, который Барак и Мишель Обама построили вокруг своего дома. "Я согласен, что это абсолютно необходимо для их безопасности. США нужно то же самое, в чуть большей версии!" – написал американский лидер.

Напомним, из-за стены на границе с Мексикой американские законодатели не смогли принять бюджет на 2019 финансовый год. Без финансирования временно остались Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности.

21 декабря Палата представителей одобрила проект, предполагающий выделение 5,7 млрд долларов на строительство заграждения, хотя Трамп требует 25 млрд долларов. Демократы в Сенате заявили, что обладают достаточным количеством голосов, чтобы заблокировать любую резолюцию, включающую финансирование стены Трампа.

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Источник: korrespondent.net

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Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

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