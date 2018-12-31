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31. 12. 2018

США решили замедлить вывод войск из Сирии


Президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод американских войск из Сирии, сделав это "по-умному". Об этом заявил сенатор Линдси Грэм после встречи с лидером США, передает Washington Examiner.
 
"После обсуждений с президентом и Данфордом (глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд – ред.) я никогда не чувствовал себя лучше касательно того, куда мы движемся", – заявил Грэм.
 
Сенатор отметил, что паузу решили взять, чтобы выбрать наилучшие способы достижения целей. "Я думаю, что мы замедлим этот процесс по-умному. Мы взяли сейчас паузу, чтобы оценить, каким способом лучше достичь цели президента", – сказал он.
 
По словам Грэиа, сейчас нужно сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации между сирийскими курдами и Турцией и помешать Ирану выиграть от сложившейся ситуации.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета. 

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Источник: korrespondent.net

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Между прочим, Оливье - абсолютно нормальное французское имя. Представляете, уезжаете вы за границу на праздники, а там сто процентов населения обсуждают с каким удовольствием они скоро будут жрать Игоря.

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