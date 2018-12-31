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31. 12. 2018

Британцы массово получают ирландские паспорта


Число британцев, обратившихся за ирландскими паспортами в 2018 году, удвоилось по сравнению со всем периодом решения по Brexit. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 31 декабря.
 
Почти 100 тысяч британцев в 2018 году подали прошения о выдаче им паспортов граждан Ирландии, которая остается в Евросоюзе. В прошлом году поступило более 81 тысячи заявок на паспорта, в 2015 году – 46 тысяч.
 
Напомним, референдум по выходу Великобритании из Европейского Союза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства одобрили его. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. После этого состоится переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы.

В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода. Голосование по соглашению о выходе страны из Европейского Союза состоится в третью неделю января.

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Источник: korrespondent.net

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