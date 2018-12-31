Британцы массово получают ирландские паспорта

Число британцев, обратившихся за ирландскими паспортами в 2018 году, удвоилось по сравнению со всем периодом решения по Brexit. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 31 декабря.
В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода. Голосование по соглашению о выходе страны из Европейского Союза состоится в третью неделю января.
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Источник: korrespondent.net
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