В США обстреляли машину с детьми

В американском штате Техас обстреляли автомобиль, в котором находилось четверо детей. В результате обстрела один ребенок погиб. Об этом в понедельник, 31 декабря, сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на представителей офиса шерифа.

В результате инцидента погибла семилетняя девочка. Еще один ребенок порезался осколком стекла. Мать детей, которая также находилась в авто, получила пулевое ранение в руку. Две другие девочки не пострадали.

Полиция продолжает расследовать преступление.

Напомним, в мае в США в результате стрельбы в школе в юго-восточном техасском городе Санта-Фе погибли 10 человек.

А 27 октября мужчина открыл стрельбу в синагоге Питтсбурга (США) во время субботней службы. В тот момент, в помещении находились от 60 до 100 человек.

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Источник: korrespondent.net