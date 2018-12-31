Экс-командующий силами США в Афганистане предостерег от выведения войск

Бывший главнокомандующий силами США в Афганистане Стэнли МакКристал считает ошибкой анонсированное ранее выведение американских войск из страны. Об этом он сказал в воскресенье, 30 декабря, в эфире одного из телеканалов, сообщает Радио Свобода.
По мнению МакКристала, значительное сокращение численности войск США пошатнет доверие Кабула к США и лишит Вашингтон "крупнейшего рычага влияния" в Афганистане".
"Считаю, что самая большая ошибка в плане президента Трампа, о котором сообщали, - что именно в то время, когда мы начинаем переговоры с Талибаном, он, по сути, отдает самый большой рычаг влияния, который мы имеем.
Если мы скажем Талибану, что мы полностью выходим к такой-то дате, их желание пойти на договоренность резко упадет", - заявил МакКристал.
Генерал Маккристал добавил, что такой шаг повредит отношениям между США и Афганистаном в то время, когда Вашигтон пытается подтолкнуть талибов к мирным переговорам с афганским правительством.
Ранее появилась информация о выводе половины войск США из Афганистана - это около семи тысяч человек личного состава.
В то же время в Афганистане надеются, что информация о выводе войск США подтвердится, но боятся, что после этого местная армия не сможет на равных противостоять Талибану.
В Белом доме заявили, что пока приказа о выводе войск из Афганистана не было.
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Источник: korrespondent.net
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